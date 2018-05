Pulmonologia to jedna z dziedzin medycyny (dokładniej podspecjalność interny), która zajmuje się przede wszystkim chorobami układu oddechowego - ich diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką. Pozwala ona na zmaganie się z chorobami nabytymi od innych osób, ale także tych wrodzonych.

Pulmonolog Warszawa

Jeśli od dłuższego czasu męczą Cię objawy dotyczące Twojego układu oddechowego, koniecznie powinieneś odwiedzić lekarza specjalistę - pulmonologa w Warszawie lub innym mieście. Do głównych niepokojących symptomów należy przede wszystkim długotrwały kaszel, duszności, ból przy oddychaniu, lub szybkie odczuwanie zmęczenia przy wysiłku fizycznym. Jeśli zaobserwowałeś u siebie te objawy konieczne może okazać się wykonanie niezbędnych badań. Mogą one bowiem być przyczyną różnorodnych chorób. Do najczęściej występujących należy astma, zapalenie płuc lub oskrzeli, a nawet gruźlica lub w najgorszych przypadkach nowotwory układu oddechowego.

Jeśli mieszkasz w stolicy koniecznie odwiedź klinikę Optimum, która zajmuje się również tego typu chorobami, zapraszamy - pulmonolog Warszawa.